Нови скандали в Народното събрание и провалено заседание. Заради липсата на кворум пленарният ден приключи по-малко от час след началото му.

Краткият работен ден на депутатите започна със спор. Поводът стана предложение на „Продължаваме промяната” в дневния ред да се разгледа точка за нова такса за транзит на руски газ. Залата отхвърли предложението, а от „ДПС-НН” поискаха прегласуване.

„Тази мимикрия не я приемаме, защото беше внесена дерогация на внос на петрол от правителството на акад. Николай Денков. Возихте се по задните седалки на колите на шефовете на "Лукойл", договаряхте дерогацията и с това се наляха в касите на Владимир Путин няколко милиарда долара”, каза Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”.

Желязков: След отпадането на дерогацията у нас не се преработва руски петрол

Вносителите поискаха проверка на кворума, последва почивка. След нея депутатите отново останаха под 121. Така заседанието приключи само 50 минути след началото.



„Управляващите не могат да си осигурят кворум, за да тръгне Народното събрание. 3 млрд лева да бъдат събрани от таксата за транзит на руски газ. Миналият път, когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо”, заяви съпредседателят на ПП Асен Василев в кулоарите на парламента.

На този фон „Демократична България" излезе с предложение намаляване на разходите и критики към властта след доклада на МВФ.



„Вчера МВФ потвърди нашите опасения - бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат”, заяви Мартин Димитров от ДБ.



Защита дойде от партньорите в управлението.



„Ако някой все още не разбрал защо днес няма заседание, това се дължи на факта, че НС отхвърли точка, предложена от ПП- ДБ, свързана с Русия. За ПП-ДБ дневния ред се изчерпва само с Русия, дневният ред на гражданите е друг. След автошоуто, което спретнаха пред парламента, днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията. Аз не знам с какво очи ще си вземат си вземат заплатите”, каза Атанас Атанасов от БСП.