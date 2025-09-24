Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. Те са на стойност на стойност 824 790 лева.

На 21 септември през нощта на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България.

Снимка: Агенция "Митници"

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При последвалия физически контрол в 72 от превозваните хартиени чували с декларирана стока се установява, че са укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите цигари е 2 199 440 къса (109 972) кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева (421 708,43 евро).

Тютюневите изделия и товарния автомобил са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Редактор: Цветина Петкова