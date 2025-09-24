ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява шофьорите с чужди регистрации да бъдат глобявани преди да напуснат пределите на страната. До това се стигна след серия сигнали, че тези шофьори обичайно успяват да избегнат глобите и заради това изобщо не се съобразяват с ограниченията.

Международният трафик попада в полезрението на управляващите . Шефът на националното ТОЛ управление обяви, че камерите им ще бъдат включени в установяването на чуждестранни шофьори-нарушители, а идеята е те да бъдат глобявани още на територията на България. На този фон NOVA получи зрителско видео, на което се вижда как ТИР извършва изключително опасно изпреварване, като според зрителите масово чуждестранните шофьори карат по този начин.

Международният шофьор Росен Ефтимов разказа, че на АМ „Хемус” чуждите тирове навлизат в трета лента на магистралата, което е абсолютно забранено от закона. За това нарушение турски шофьори са получили предупредителен протокол.

Случаите на опасно шофиране на международни превозвачи у нас изобщо не са малко. Това показват други зрителски клипове. В същото време правилата в други европейски страни се спазват стриктно, свидетелстват български водачи.

Държавата подготвя промени, а камери ще регистрират нарушенията. Нарушителят ще бъде спиран на границата, където ще бъде глобяван. Все още се работи по техническата готовност на ТОЛ системата за това. Нужни са и промени в нормативната уредба.

Иначе дойде и времето за ремонти. Три участъка ще бъдат ремонтирани по АМ „Тракия” – 24-33 км., след това 90-98 км., и в област Сливен 268 – 273 км.