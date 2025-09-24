Провал на днешното заседание на парламента и нови скандали. Заради липсата на кворум депутатите приключиха работа за по-малко от час. Краткият им работен ден започна със спор. „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложиха нова такса за транзит на руски газ. Залата отхвърли идеята, а от „ДПС–Ново начало“ обясниха, че мерките срещу Русия вече са приети.

„Тази мимикрия не я приемаме, защото когато наистина трябваше да се ограничат покупките на газ и петрол от Русия, беше внесена дерогация на внос на петрол от правителството на акад. Николай Денков. Возихте се по задните седалки на колите на шефовете на „Лукойл”, договаряхте дерогацията и с това се наляха в касите на Путин няколко милиарда долара”, заяви Йордан Цонев от „ДПС–Ново начало“.

Вносителите на предложението настояха за проверка на кворума. Последва почивка, след която депутатите отново останаха под 121. Така точно в 9:49 ч. работният им ден приключи.

„Управляващите дори не могат да си осигурят кворум, за да тръгне Народното събрание.

3 млрд. лева трябва да бъдат събрани от таксата за транзит на руски газ. Миналият път, когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген – няма как да ни плашат с нищо”, заяви Асен Василев от ПП–ДБ.

БСП на свой ред обвиниха ПП за провала на заседанието. „Ако някой все още не е разбрал защо днес няма заседание – това се дължи на факта, че парламентът отхвърли точка, предложена от ПП–ДБ, свързана с Русия. За тях дневният ред се изчерпва само с Русия, а дневният ред на гражданите е друг. След автошоуто, което спретнаха пред парламента, днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията. Аз не знам с какви очи ще си вземат заплатите”, коментира Атанас Атанасов.

От профила си във Facebook депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев също критикува предложението на ПП.

„Правителството „Денков” пое ангажимент пред Будапеща и Виена да не блокира транзита на газ (чрез несъбираеми такси). В замяна двете страни подкрепиха приемането на България в Шенген. Днес Асен Василев предлага България да направи точно обратното, защото „нямало какво да ни направят вече”. В живота и политиката подобно поведение си има нарицателно. Но в междудържавните отношения поетите ангажименти трябва да се изпълняват”, пише Гаджев.