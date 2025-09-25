Кметът на Варна, Благомир Коцев, бе арестуван и поставен под стража по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група, което предизвика силни реакции от опозицията, гражданското общество и европейски институции. Делото към момента се превръща в символ на напрежението между правосъдието и демократичните стандарти в България.

В телефонен разговор от ареста с изданието Politico, Коцев призова ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху правителството.

Благомир Коцев: Ако очакват сам да се откажа от поста и да напусна, това няма да стане

Той разказа, че преди ареста е бил предупреден, че срещу него има политическа атака. По думите му това е свързано с платформата на неговата партия срещу мафията в морския град.

Коцев сподели, че е бил заплашван, че може да свърши като турски кметове, опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха хвърлени в затвора. „Казваха ми: ''Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, това ще се случи - виж какво стана в Турция". Сценарият е много подобен на това, което виждам извън ЕС, но ние сме член на ЕС“, разказа Коцев.

От ареста си Коцев заяви, че хората са уплашени от отстъплението на България от върховенството на закона.

„Много се страхувам от страха, който виждам навън“, каза той. „Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, каза още той.

След оставянето на Благомир Коцев в ареста: От АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България

Арест и обвинения

► Коцев бе задържан в нощта на 8 юли, след сигнал за корупция, свързан с обществена поръчка.

► Прокуратурата повдигна обвинения за участие в организирана престъпна група, злоупотреба с власт, подкупи и пране на пари.

► Обвиненията включват и опит за изнудване на стойност 15% от договор за доставка на готови храни за училища и детски градини.

► Сред обвинените са и общински съветници, както и лица, близки до общинската власт.

► Част от ключовите свидетели са бившият заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдама, чиито показания са спорни.

► Иванов първоначално твърди, че Коцев го е инструктирал да участва в изнудване, но по-късно оттегля част от твърденията си, заявявайки натиск от страна на Антикорупционната комисия.

Съдебен процес и задържане

► Софийският апелативен съд потвърди решение на по-долната инстанция да остави Коцев в ареста, като аргументира това с опасност да въздейства на разследването, оставайки кмет.

► Съдът отбелязва, че въпреки че няма риск от бягство, постът му може да повлияе на свидетели и документи.

► Адвокати и защита обаче обвиняват съда в предубеденост и използване на неприведени в производството доказателства.

Реакции и протести

► Арестът предизвика протести в София, Варна и други градове, с искания за незабавното освобождаване на Коцев и осъждане на „политически репресии“.

► Групата Renew Europe в Европейския парламент изрази загриженост за нарастващи атаки срещу демократичните институции и призова за контрол над средствата от ЕС за България.

► Либералната партия ALDE поиска замразяване на европейски фондове за страната, докато ситуацията с правосъдието не се проясни.

Редактор: Цветина Петкова