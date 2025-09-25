-
-
-
-
-
-
Жителите на блока живеят в страх
Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница. В сряда той подпали апартамента, в който живее. След като пожарникарите се отзоваха на сигнал и загасиха огъня, мъжът отново го подпалил. Полиция и пожарна се отзова повторно на адреса и извършителят беше арестуван.
„От 2 години е нетърпимо да се живее тук. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля от прозореца неща, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого”, споделя притеснена съседка на мъжа. По думите ѝ след палежа съседът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.
Съседски тормоз: Мъж подпали нарочно сграда в „Слънчев бряг” (ВИДЕО)
Според домоуправителя на блока срещу съседа му има няколо досъдебни производства. Той твърди, че агресивният мъж страда от епилепсия.
Повече гледайте във видеото.
