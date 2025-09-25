Средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ - от правителството към бенефициентите и от ЕК, ще има. Нека политическите бури не довеждат до колебания и темпът на изпълнение на проектите не бъде забавен. Към това призова вицепремиерът Томислав Дончев преди началото на днешното правителствено заседание. Той замести премиера Желязков, който води делегацията на България в САЩ.

"Една от първите задачи на правителството преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ. Бяха положени невероятни усилия, до голяма степен успешно. Инвестициите бяха реорганизирани, защото много от тях бяха фактически невъзможни. За 4 години имаше проекти без организирана дори обществена поръчка. Планът беше предоговорен заедно с ЕК, направихме част от изискуемите реформи много по-реалистични и съобразени с условията в България - пример е либерализацията на пазара на дребно. Това се случи без щети и трудности за населението", обобщи Дончев.

"Предоговарянето беше постигнато още в средата на лятото. Най-важното дело на правителството беше ускорение на плащането и изпълнението на проектите. Ако в началото имахме около 8% плащания, те вече са около 23% - над 3,4 млрд. Гоним амбициозната задача до август 2026 г. да успеем да разплатим всичко. Това се случва на фона на исканията на опозицията да бъдат спрени евросредства за България. Те ще имат своя ефект. 1/3 от финансирането, на което имаме право, идва от ПВУ", смята вицепремиерът.

Дончев отрече, че 6 млрд. лева са под въпрос.

Редактор: Цветина Петкова