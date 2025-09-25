Липсата на кворум е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, след като за втори пореден ден пленарният ден в Народното събрание не може да започне поради липса на кворум.

По думите му опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

"След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание", посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно е мнозинството.

„Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади, за корупция и за схемите им, които не спират“, посочи лидерът на МЕЧ.

Той обясни, че мнозинството не е в състояние да „докара в зала“ 120 души, защото са „на екскурзии, т.нар. делегации“, а „криенето и отсъствието им“ е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани.

Редактор: Дарина Методиева