Националният борд по водите има нужда от време, за да заработи. Отговорността му е голяма. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Пловдив в отговор на журналистически въпрос за кризата с безводието на много места в страната.

„Учудих се на острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов. Безпрецедентно остра критика към министър-председателя, каквато той дори от опозицията не е получавал“, подчерта Йотова. Тя призова за по-малко думи и повече реални действия. „Като че ли ни оставиха без надежда, като посочиха необходимата огромна сума от 3,5 млрд. лв., но смятам, че трябва да им дадем време. Проблемът е отдавна и е много тежък“, посочи вицепрезидентът.

Смятам, че поддръжката за кмета на Варна оттук нататък ще расте още повече, коментира още Йотова.

"Аз поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет и се надявам разумът да победи в тази ситуация, защото според мен вече може да се говори за политически процес", допълни Йотова.

Тя пристигна в Пловдив по повод откриването на Балкано-китайски икономически форум "Пътят на коприната" - част от 79-тото издание на Международния панаир в града. Вицепрезидентът подчерта необходимостта от засилване на търговските и икономически връзки с азиатските страни. „През 2019 г. българският президент Румен Радев и китайският му колега Си Дзинпин подписаха ключовата декларация за стратегическо партньорство. Време е да я изпълним със съдържание, а не да стои затворена в папките“, посочи Йотова.

