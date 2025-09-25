"Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Той посочи, че партията му няма да допусне политиката да бъде заместена от улични боеве, "организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници" и призова симпатизантите му да не се поддават на провокации.

"Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици! Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ!", категоричен е той.

Според него това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове, а отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това.

Делян Пеевски: Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента

"Затова "ДПС-Ново начало" ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!", увери Пеевски.

Редактор: Дарина Методиева