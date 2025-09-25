В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Мира Добрева, икономистът Чавдар Влъчков и театроведът Илко Ганев.

Първият въпрос, който обсъдиха, беше за електоралните нагласи на фона на политическите противоречия и проблемите в обществото.

Втората тема е анализ на данните на Евростат, които сочат, че до 28 години младите българи остават да живеят при родителите си.

Редактор: Цветина Петрова