Коментар на Мира Добрева, Илко Ганев и Чавдар Влъчков
В четвъртък в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха журналистът Мира Добрева, икономистът Чавдар Влъчков и театроведът Илко Ганев.
Първият въпрос, който обсъдиха, беше за електоралните нагласи на фона на политическите противоречия и проблемите в обществото.
Втората тема е анализ на данните на Евростат, които сочат, че до 28 години младите българи остават да живеят при родителите си.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
