България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа. Със стратегическо местоположение, конкурентни бизнес условия и разрастваща се иновационна екосистема страната ни предоставя стабилна и предвидима среда за компании, които искат да установят или разширят дейността си в Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в рамките на участието му в работен обяд, организиран от Делфийския икономически форум и американската организация, насърчаваща диалога между бизнеса и политическите лидери BCIU - Бизнес съвет за международно разбирателство.

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на България като инвестиционна дестинация. Наред с членството ни в ЕС и НАТО, министър-председателят изтъкна присъединяването ни към Шенгенското пространство и към еврозоната като гаранция за стабилност и предвидимост. „Разположена на пресечната точка на Европа, Азия и Близкия изток, България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в региони в непосредствена близост. С пет паневропейски транспортни коридора, четири международни летища, черноморски пристанища и терминали по река Дунав, страната ни предлага бърза и ефикасна свързаност за търговия, вериги за доставки и цифрова инфраструктура”, добави Желязков.

Министър-председателят определи данъчната система на България като една от най-атрактивните в Европа - с 10% плосък корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Премиерът изтъкна и развитието на национална мрежа от индустриални зони. По думите му ключови сектори със силен инвестиционен потенциал са автомобилостроенето и електрическата мобилност, електрониката и мехатрониката, фармацевтиката, възобновяемата енергия, информационните и комуникационните технологии и интелигентното производство.

Желязков акцентира върху ангажимента на правителството да повиши иновационните резултати на България и да увеличи потенциала на икономиката, основана на знанието, като даде приоритет на интелигентното производство, дигитализацията и научноизследователската и развойна дейност във високотехнологичните сектори.

Премиерът специално открои иновационния потенциал на страната ни в лицето на института INSAIT, изграден с ключовата роля на два от водещите университета в света - Федералния технологичен институт в Цюрих и Политехническия университет в Лозана, както и Софийския университет и в партньорство със световни лидери като Google, Amazon Web Services и DeepMind. В допълнение Желязков изтъкна и суперкомпютъра Discoverer, разположен в София Тех Парк и класиран сред най-производителните изчислителни системи в Централна и Източна Европа. България също така подкрепя развитието на национална инфраструктура за изкуствен интелект, включително собствения си голям езиков модел (BgGPT) и предстоящата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++. И двете са част от по-широка правителствена стратегия за засилване на цифровия суверенитет и подкрепа на иновациите от следващо поколение.

Редактор: Калина Петкова