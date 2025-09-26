Приключи речта на премиера Росен Желязков пред Общото събрание на ООН. В нея той определи Русия като основния фактор, който подкопава перспективите за мир.

Само през последните седмици Москва ескалира с провокации – дронове и самолети, които грубо нарушават въздушното пространство на държави от ЕС и НАТО. Желязков подчерта, че тези действия няма да бъдат толерирани.

„Войната в Украйна не е само европейски конфликт. Той заплашва самата легитимност на ООН. Напълно неприемливо е, че страна, която е основател на ООН, с постоянно място в Съвета за сигурност, разпалва война и пренебрегва международното право", заяви Росен Желязков.

За да отговори ООН на предизвикателствата на нашето време, реформата не е избор, а необходимост. Това заяви днес Желязков в речта си от трибуната на ООН. Той каза, че България напълно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш UN80 за преразглеждане на мандатите, структурна реформа и по-ефективно използване на ресурсите на организацията.

Желязков изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран.

„Нуждаем се от по-справедливо разпределение в членството, едно допълнително непостоянно място, което да бъде разпределено на групата на Източна Европа, и ограничения върху злоупотребата с правото на вето“, заяви премиерът.

По думите му Общото събрание „трябва да остане сърцето на тази организация“.

Войната в Близкия изток също беше засегната в словото на министър-председателя.

„България скърби за загубата на всеки невинен живот - както израелски, така и палестински“, каза той. „Не трябва да позволим тази трагедия да остави траен белег върху съвестта на човечеството“, добави българският премиер.

По думите му кризите в Близкия изток и Северна Африка са свързани и заплашват регионалната стабилност.

„Йемен е изправен пред глад и болести, Сирия се нуждае от всеобхватен диалог под егидата на ООН за демократичен преход, а Судан е на ръба на пропастта в условията на продължаващи сражения и масово разселване“, каза Желязков.

Той допълни, че България призовава за нова „регионална архитектура на сигурността, ръководена от ООН, основана на дипломацията, зачитането на суверенитета и дългосрочните инвестиции в мира и развитието“.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева