От "Да, България" нямаме намерение да подкрепим подписката за сваляне на Наталия Киселова като председател на НС. Още нямаме окончателна партийна позиция, но аз не бих се включил. Това каза бившият министър на правосъдието и депутат от ПП-ДБ Атанас Славов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".

„Продължаваме Промяната” избира нови ръководни органи

"Ние сме конфедеративна коалиция, в която всяка формация запазва идентичността и водещите си приоритети, но сме обединени от някои водещи цели - върховенство на правото, антикорупция, модернизация на управлението. Дали сме си правото да сме различни, но в главното сме единни. Форумът на ПП ще потвърди нашия съюз, които дава свобода. С ПП обединяваме многоликата демократична опозиция в страната. В нея има по-десни, но и по-центристки гласове", допълни той.

Славов припомни, че в началото на политическия сезон "Да, България" е излязла с призив за отпор срещу завладяната държава и са създали граждански организации. "Те ще запазят идентичността си, но ще участват в обединението с нас. Ако няма чуваемост във властта, трябва да се използват средствата на улицата. По някои дела има всички индикации за политическа намеса и произвол. Част от решенията по съда не са убедителни, особено за задържането на Благомир Коцев. Доказателствата не кореспондират с решенията на съда по този казус. Във всеки случай обаче заплахите към магистрати не са добро нещо. Съдът обаче дължи обяснение за определенията си", коментира той.

Според него КПК има сериозен проблем - устройството и съставът ѝ не кореспондират с ПВУ. "Това е политически зависим орган. Очевидно политическото ръководство не се справя с проблемите в МВР, затова продължаваме да искаме оставката на министъра Даниел Митов. А главният прокурор трябва да бъде поставен пред публична отчетност. Трябва да има и нов ВСС, за да се прекрати безвремието в съдебната власт", смята Славов.

По думите му президентът използва политическа реторика с изтекъл срок на годност. "Той управляваше няколко пъти чрез служебни кабинети - имаше възможност да докаже, че се бори с Пеевски, но видяхме неубедителни действия", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.