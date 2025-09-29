Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви за NOVA председателят на синдикалната организация Александър Иванов.

Според нея тече прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс в София. Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията.

Организацията ще внесе обявление със стачни искания.