Служител на жандармерията в Монтана предотврати инцидент с фатален край, след като реагира светкавично и извади 60-годишна жена от село Алтимир от потъващ автомобил.

Случаят е от 29 септември сутринта, около 10:30 ч., в Бяла Слатина. Граждани подали сигнал, че автомобил е паднал в реката. На място екип на жандармерията открил колата частично потопена, а вътре – жена, която не успявала да излезе.

Младши инспектор Кристин Иванов незабавно влязъл във водата през задната врата на автомобила, достигнал до пострадалата и я извадил, като през цялото време държал главата ѝ над водата до пристигането на спасителния екип.

Колата по-късно е била извадена от реката. Жената е прегледана от медицински екип – била е контактна и без наранявания. По думите ѝ, тя се намирала в паркирания автомобил и при опит да отвори прозореца, дала контакт, вследствие на което колата потеглила неконтролируемо към реката. Тъй като жената не умеела да шофира, изпаднала в паника.

Собственикът на автомобила е дал показания.