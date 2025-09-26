Двама младежи пострадаха при катастрофа в Ямбол, след като лек автомобил се удари в пресичащо пътното платно диво прасе и след това в дърво.

Колата се е движила в посока местността Ормана. След удара в животното, 18-годишният шофьор губи контрол на автомобила и се блъска в крайпътно дърво. Той и 17-годишен пътник са приети в болница. В колата са пътували още двама младежи, които не са пострадали.

Едното момче е прието в отделението по хирургия с мозъчно сътресение и гръдна травма, а другото - в отделението по ортопедия и травматология със счупвания на гръдни прешлени. Пробата за употреба на алкохол на 18-годишния водач е отрицателна. Извършен е оглед на мястото на инцидента. Образувано е досъдебно производство.

