Тежка катастрофа между кола и тролейбус от градския транспорт в Русе блокира един от най-натоварените булеварди в града.

В автомобила, който се обърнал по таван, имало две жени, едната е с по-тежки наранявания. Няма пострадали пътници от автобуса.

Според очевидци жената се движила в крайна лява лента, когато завила рязко вдясно, ударила се в тролейбуса, след което автомобилът ѝ се преобърнал.

Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Дарина Методиева