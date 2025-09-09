Снимка: iStock
От АПИ информират, че участъкът е изцяло затворен за движение
Автобус и кола са катастрофирали на пътя София-Варна, край село Добромирка. Инцидентът е станал около 5:30 ч. Лекият автомобил се е ударил челно в автобуса с туристи. Загинал е шофьорът на колата. Няма пострадали в автобуса. Шофьорът му е откаран за преглед в болница.
От АПИ информират, че участъкът е изцяло затворен за движение. Всички МПС-та за момента изчакват на място.
