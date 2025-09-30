Има ли етнос престъпността у нас или е въпрос на морал. В дебат влизат лидерът на „Евророма” Цветелин Кънчев и Александър Сиди от ВМРО в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Двамата коментриха случая със служителите на ИААА, които бяха задържани за искане на подкуп от шофьори, презвоващи техниката за концерта на Роби Уилямс. Кънчев и Сиди бяха категорични, че това е срамно и позорно. Те разгледаха въпросите за корупцията и за битовата престъпност.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова