Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от националния ни отбор по волейбол, треньорския щаб и федерацията. След това вицешампионите от Манила ще посетят и Народното събрание.

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни трим минаха и на почетна обиколка в София, а последната им спирка беше площада пред храм-паметника "Александър Невски", където бяха посрещнати от стотици фенове.

Редактор: Цветисиана Костова