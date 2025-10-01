Снимка: БГНЕС
Вицешампионите от Манила ще посетят и Народното събрание
Президентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от националния ни отбор по волейбол, треньорския щаб и федерацията. След това вицешампионите от Манила ще посетят и Народното събрание.
Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни трим минаха и на почетна обиколка в София, а последната им спирка беше площада пред храм-паметника "Александър Невски", където бяха посрещнати от стотици фенове.
