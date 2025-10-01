Окръжната прокуратура в Кърджали внесе в Окръжен съд-Кърджали обвинителен акт срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис, бивш главен счетоводител и двама бивши финансови контрольори от общината за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Хасан Азис е обвинен и в безсторанственост. Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Според прокуратурата общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките, съобщават още от прокуратурата.

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол, сочи обвинението.

