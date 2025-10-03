Снимка: iStock
Водачът е хоспитализиран
Шофьор с над 2 промила алкохол предизвика верижна катастрофа в Добрич. Инцидентът е станал в четвъртък на околовръстния път в града.
Пристигналите на място полицаи установили, че 57-годишен водач на лек автомобил се е забил в в задната част на движеща се пред него кола, след което е спрял, удряйки се в камион.
При извършената проверка за употреба на алкохол на водача e отчетено наличието на 2,55 промила. Мъжът е настанен в болницата в Добрич без опасност за живота.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
