Темата за това на какъв принцип трябва да се избират ръководствата на службите за сигурност и защо се стигна до напрежение между институциите обсъдиха в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев и експертът по сигурност Тихомир Безлов.

По повод избора на председател на ДАНС и въпроса дали се изземат функции от президента, Безлов подчерта, че балансът между институциите е ключов. „Имате президентската институция като балансираща изпълнителната и законодателната власт. Другата фигура, която е с голяма тежест и предизвика сътресения в отношенията между президентската, изпълнителната и законодателната власт, е главният секретар на МВР. Там също през годините при различни президенти имаше подобно напрежение”, заяви той.

Според експерта опитът управляващата коалиция и президентът да намерят общ език е бил неуспешен, въпреки че е имало индикации за споразумение.

Сблъсъците на политическата сцена: Кои са темите, които предизвикват напрежение между партиите и институциите?

Филип Гунев също изрази мнение, че е необходима законова промяна. „Видя се, че сегашният закон дава възможност при недобро желание от страна на президента да се злоупотреби. Той, вместо да бъде контролираща сила, когато назначи собственото си служебно правителство, веднага смени всички шефове на служби. Тоест беше първият, който измисли тази си роля”, коментира Гунев.

По думите му законът може да бъде променен така, че служебните кабинети да нямат право да сменят ръководителите на службите и МВР. „Можеше и да се въведе някакъв ясен процес, а не досега процесът да е горе-долу на неформални преговори”, добави той.

В заключение двамата експерти коментираха кой е по-големият казус – кой избира шефовете на службите или това, което предстои да се развие в съдебната система по отношение на изпълняващия функциите главен прокурор.

Гледайте целия разговор във видеото.

Редактор: Петър Иванов