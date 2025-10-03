Кои са темите, които предизвикват напрежение между партиите и институциите? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” Яница Петкова, социолог от „Мяра”, и проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан”.

„Динамично е в политическото пространство. Наблюдаваме възможност за прегрупиране”, заяви Яница Петкова. „Ако вземем предвид темата с отнемането на възможността на президента да подписва указите за шефовете на службите, ясно беше, че това решение ще бъде взето, тъй като има мнозинство, което да го подкрепи. Но виждаме и опозиционни партии, които защитават президента или правото му да назначава тези фигури – партии, които доскоро бяха в сериозен конфликт с него, а именно ПП-ДБ”, каза още Петкова.

„В последните дни искрите, които наблюдаваме между отделни политически лидери, всъщност са доказателство за това, че те се припознават като основни водещи фигури в политическото пространство в България. С тази средносрочна перспектива, към която всички сме се насочили едва ли не като към някакъв вододел – президентските избори догодина – всъщност ще бъдат със символично значение. Това припознаване на ответната страна като основния, главен опонент или политически враг делегира и правото да го критикуваш в една по-различна перспектива, излизаща извън рамките на институционалната оценка. Както Радев критикува управлението, така и партиите в лицето на управляващите критикуват Радев, че излиза извън правомощията си и не е обединяващ фактор”, каза проф. Росен Стоянов.

„Минаха 9 години от мандата на президента. Остава само една. Всички тези „общувания през медиите”, все повече ще минават под надслов на бъдещо противопоставяне на политическо, партийно, а не толкова институционално ниво”, коментира проф. Стоянов.

