Той е задържан за 24 часа, съобщиха от полицията
Състезателят, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир“, е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.
В изявление пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ - Варна съобщи, че полевият тест за наркотични вещества на състезателя е положителен за амфетамин. Той уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.
Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората (ВИДЕО+СНИМКИ)
„Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР“, потвърди още инспекторът.
От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел „Охранителна полиция“, разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.Редактор: Мария Барабашка
