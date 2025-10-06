17,5 трилиона долара или 13% от световния БВП струва на глобалната икономика корупцията. Това показва последното изследване на световната банка по темата. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS директорът на "Прозрачност без граници" Калин Славов. Той коментира пряката връзка между здравата съдебна система и икономиката.

По думите му България се намира в незавидна позиция в ЕС по отношение на изследванията за нивата на корупцията.

"България, за съжаление, е на предпоследно място в Индекса за възприятие корупция в Европейския съюз. Но тук бързам да подчертая, че това е хронично заболяване, защото това е факт от последните 10-15 години. Унгария е държавата, която е след нас, защото индексът е комплексен и поддържа и гражданските и политическите свободи, които в Унгария са застрашени", обясни той.

Според него големият проблем е, че когато говорим за корупция ние следваме вече направеното престъпление, а не мислим за това какво може да се направи преди то да бъде извършено.

"Когато говорим за съдебна система и икономика, трябва да имаме предвид, че се залита в посока на наказателно правораздаване, което не трябва да правим, защото то идва винаги постфактум - след събитията. Ситуацията с разследването на магистрала "Хемус" и изнасянето на пари кеш, показва, че много други системи не са се задвижили. Затова и сме в сивия списък на FATF. Защото много механизми не са сработили. Защото, за да се изтеглят такива пари кеш, значи не са сработили механизмите на банките, били са продадени активи, има електронни системи, които биха сигнализирали в такива ситуациите, трябвало да е се уведоми ДАНС. А сега трябва да действаме след събитията".

Всъщност България попадна в сивия списък преди 3 години оттогава не успява да се измъкне от него.

"Този списък не просто не е престижен, а е икономически наказателен. Защото щом си в този списък, значи си високорисков, тоест вече си по-скъп за работа. А големият бизнес работи на принципа на минимизация на риска, ти ставаш незабавно нежелан. Това е списък, който носи директна финансова загуба, а може и да доведе до загуба на пазари."

Корупцията: Начин на употреба

Откъде идва думата "корупция" и каква е нейната етимология? Идва от латински и значи разрушавам, развращам. Но много по-интересно става, когато разбием латинската дума corrumpere на части и видим, че представката cor значи заедно или напълно, a rumpere - разбивам - т.е. разбиваме заедно. Защото корупцията не вирее в изолирана среда, тя се случва пред очите на всички нас, с наше участие или поне с наше знание. Ние - обществото - позволяваме на корупцията да избуява, да завладява, да разваля и да руши. Свикнали сме да мятаме вината за нея на политиците и бизнесмените, но тези хора са част от нас, те са част от нацията, функция на народа.

Корупцията е явление, което се среща из целия свят. Няма държава, в която корупцията да не съществува, но има държави, в които тя е норма, в които тя е обществено приемлива, в които е средата, етерът, в който се случва животът. Обикновено наричаме такива държави провалени. В тях не е възможен нито висок стандарт на живот, нито справедливост, нито достоен живот.

Корупцията е функция на съдебната система - колкото по-слаба е съдебната система, толкова по-висока е корупцията. Съдебната система е охранителят на икономика, нейният ангел пазител, тя е онази тиха героиня, която пази предприемачите и хората създаващи стойност, която позволява на благата създадени от тях да стигнат до нас.

Каква е съдебната система у нас и тя помага или пречи на икономиката. Разследване на Антикорупционния фонд показа, че част от парите, които всички ние отделихме за строителството на магистрала "Хемус" може да се оказали в нечий частен джоб без да сме получили никаква магистрала.

Според документите на журналистите, съществува проект за обвинителен акт, разкриващ схема за източване на над 54 млн. лв. в брой, предназначени за строителството на магистрала „Хемус“, чрез мрежа от кухи фирми и незаконни инхаус процедури. В периода юни 2020 – септември 2021 г. са извършени 66 касови операции, с които са изтеглени над 54 млн. лв. в брой. Парите са транспортирани до складова база край с. Зелендол, Благоевград. Според АКФ се оказва, че прокурор Ивайло Занев е подготвил обвинителен акт срещу 9 души, но той никога не е внесен в съда. Занев и други прокурори са отстранени от случая през 2023 г., а сигналите срещу висши магистрати, включително Борислав Сарафов, не водят до действия.

Редактор: Цветина Петрова