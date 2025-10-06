В понеделник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.

→ Първата тема, която те дискутираха, беше водната стихия по Черноморието, която отне човешки животи. Гостите в предаването дискутираха каква е цената на беззаконието и безхаберието години наред, защо не бяха взети превантивни мерки и ще има ли наказани за случилото се. Кръстева, Екимова и Иванов коментираха и инцидента на ралито във Варна, при който един човек загина, а друг пострада тежко. Те търсеха отговорите на въпроса за правилата и тежките последици, когато те не се спазват.

→ Втората тема в предаването беше за проблемите, пред които се изправят работещите родители на малки деца. Предложение за възможност за гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 години през периода на лятната ваканция не получи подкрепа по време на заседание на тристранния съвет. Аргументът на вносителите от ГЕРБ, БСП и ИТН е, че много семейства се сблъскват със сериозен проблем през летния сезон, когато е най-дългата ваканция, а те няма на кого да оставят децата си. Гостите потърсиха отговорите на въпросите дали трябва да бъде скъсена лятната ваканция, дали МОН трябва да помисли за занимални през този период и има ли достатъчно подкрепа за семействата с малки деца у вас.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова