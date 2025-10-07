-
Кметът на Ямбол Валентин Ревански е "Кмет на годината"
Може ли реките и каналите в София да се превърнат в опасност
Трима американски учени спечелиха Нобелова награда за физика
Спортни новини (07.10.2025 - обедна)
Идеи за данъчни реформи: Синдикатите предлагат повишаване на основните налози с 5%
ЕС въвежда строги изисквания за емисии, батерии и безопасност на колите
Коментар на Ваня Кастрева, Ива Екимова и Георги Иванов
Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.
Първата тема в предаването беше за кризата с боклука, която засега обхваща два софийски района, но има опасност да се разрасне до края на годината. Причината - изтичат договорите за сметопочистване и в други части на столицата. Гостите дискутираха дали София ще „потъне” в отпадъци, какво трябва да направи кметът Васил Терзиев и какво стои в основата на тази криза.
Втората коментирана тема беше протестите и исканията на младите медици за по-високо заплащане и по-добри условия за специализация.
Цялото предаване гледайте във видеото.
