Във вторник в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха образователният експерт Ваня Кастрева, пиар експертът Ива Екимова и журналистът Георги Иванов.

Първата тема в предаването беше за кризата с боклука, която засега обхваща два софийски района, но има опасност да се разрасне до края на годината. Причината - изтичат договорите за сметопочистване и в други части на столицата. Гостите дискутираха дали София ще „потъне” в отпадъци, какво трябва да направи кметът Васил Терзиев и какво стои в основата на тази криза.

Втората коментирана тема беше протестите и исканията на младите медици за по-високо заплащане и по-добри условия за специализация.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова