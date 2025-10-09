Коментират Милен Керемедчиев и Мохамед Халаф

Идва ли времето за мир в Ивицата Газа. Темата коментират бившият външен министър Милен Керемедчиев и журналиста Мохамед Халаф в студиото на "Челюсти" по NOVA NEWS.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова

Последвайте ни