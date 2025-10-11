Впечатляваща икона, изработена от стъклокерамика и пясък, разкрива силата на вярата, въображението и отдадеността, когато се преплетат в ръцете на истински творец. Нейният автор е Здравко Стоев – художник от Гоце Делчев, който вдъхва живот на всяко парче камък и стъкло, сякаш имат собствена душа.

Преди да се посвети на иконопис, Здравко Стоев работи дълги години в строителството, правейки камини, водопади и шадравани. Именно чрез тези проекти той открива дълбока връзка с камъка.

„Просто самият камък ме увлече, когато правех водопадите. Вземах го в ръка и чувствах, че и той има сърце, душа... някаква топлина“, споделя той.

След като е изрисувал десетки икони и портрети, Стоев приема най-голямото си предизвикателство досега – да сътвори образа на Св. Лука, покровителят на лекарите. Творбата е изработена от стъклокерамика, комбинирана с техниката на пясъчното рисуване – уникално съчетание, което придава дълбочина и блясък на изображението.

„Когато започнах да работя, имах чувството, че Св. Лука е до мен. С Божията помощ и негова – успях. Вложих и душата си, и сърцето си“, казва Здравко.

Иконата отнела два месеца и половина постоянна работа, в която основният инструмент бил пинсетата. Всичко било подредено внимателно, с прецизност и търпение.

Отдадеността на художника не познава граници. Стоев признава, че често работи по 7-8 часа без да става от мястото си, потопен изцяло в творческия процес.

„Работата те увлича. Но младите хора днес трудно се справят с търпението. Ако не се отдадеш напълно, няма как да създадеш нещо истинско. От екрана на таблета не можеш да вложиш душа“, подчертава той.

Иконата на Св. Лука вече е предназначена за конкретен човек – лекар от Гоце Делчев, който ще я получи като дар. Раздялата със създаденото обаче не е лесна.

„Като я погледна, понякога ми спира дъх. Тежко ми е, че няма да бъде до мен“, признава с вълнение Стоев.

Здравко не е сам в своето вдъхновение. До него винаги е съпругата му – Снежана Стоева, която твори в съвсем различна посока. Нейната страст са ръчно изработените шапки и аксесоари с морски елементи.

„Обичам морето, песъчинките, камъчетата. Събирам най-белите, най-лъскавите. Може би зодията ми Риби е виновна“, разказва с усмивка тя.

Шапките ѝ са в различни нюанси, още недовършени, но пълни с живот и цвят – като самата нея.

Творецът вече гледа към следващото си предизвикателство – създаването на икони на Свети Петър и Павел за параклис, който строи неговият приятел – певецът Володя Стоянов.

„Мечтите никога не свършват“, казва Здравко Стоев.

Повече гледайте във видеото.