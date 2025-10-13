Снимка: iStock
-
Световни лидери се събират в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа
-
„Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2"
-
Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"
-
Междинни резултати: "ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик
-
Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия
-
Софи Хауенхерм - силата да танцуваш въпреки частичната парализа
Вижте докога е в сила временната организация на движението
От днес до четвъртък влиза в сила временната реорганизация на движението по АМ "Тракия" във връзка с ремонтните дейности между 24 и 33 километър на аутобана. Четири пъти на ден - в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа пътуващите в посока София от Пловдив ще бъдат спирани за 30-40 минути до отбивката за Ихтиман.
Въвеждат временно ограничение на движението по част от АМ „Тракия”
Идеята на временната мярка е пътуващите от столицата да могат да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километров участък. Според АПИ по този начин значително се облекчава трафикът и няма да се образуват големи тапи. В останалото време движението ще се осъществява в една лента в посока Пловдив и две ленти в посока София.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни