Над 640 000 души ще бъдат подпомогнати с пакети с хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди, закупени от Агенцията за социално подпомагане по Програма "Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври, като ще се осъществява от Българския Червен кръст.

Пакетите включват девет продукта от първа необходимост за лична хигиена и почистване на дома като тоалетен сапун, шампоан, перилен препарат и др., както и част от хранителните продукти, предвидени за раздаване.

Над 600 000 души ще получат хранителни пакети от БЧК

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с хранителни продукти и с хигиенни материали, а с трима и повече членове – по два пакета.



Графиците и адресите на пунктовете за получаване са публикувани на интернет страницата на БЧК, където всеки може да направи и проверка чрез ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да бъде осъществена и чрез националния кол център на БЧК на телефон 02 492 85 49.

В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единадесет вида хранителни продукти.

