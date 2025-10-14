-
Последното решение на Софийския градски съд от 10 октомври допълнително разпали страстите
Пореден протест във Варна в защита на арестувания кмет Благомир Коцев. Късно вечерта в петък Софийският градски съд определи, че Коцев трябва да продължи да бъде в ареста.
И тази вечер протестът започна пред сградата на община Варна, а след това хората потеглиха на шествие до Съдебната палата.
Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Протестиращите, които вече са на площад “Независимост”, излязоха, за да изразят недоволството си от това, че Коцев продължава да е в ареста.
За пореден път хората настояват за незабавната промяна на мярката за неотклонение на кмета на града.
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
А последното решение на Софийския градски съд от 10 октомври допълнително разпали страстите тази вечер. Въпреки това не се стигна до напрежение.
Протестиращите за пореден път изразяват съмнения в съдебната система и начина по който се гледа делото.
