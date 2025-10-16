Снимка: iStock
Сигурността на президента: Как ще бъде охраняван Румен Радев при пътуване с личния си автомобил
Проф. Пламен Панайотов: Политическата криза храни съдебна, а в правото цари популизъм и непрофесионализъм
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, не вярвам да отидем на нови избори
Зафиров: На дневен ред са оставките на всички от "БСП-Обединена левица" в съвместното управление
"ДПС-Ново начало" внесе законопроект: Президентът, премиерът и председателят на НС да могат сами да се отказват от охраната си
Закон и ред: Какво вещаят последните събития в съдебната система
В дебат по темата влизат проф. Румяна Коларова и Ангел Джамбазки
Трусовете в кабинета и до какво ще доведат те – предсрочен вот или преформатиране на кабинета коментират политологът проф. Румяна Коларова и Ангел Джамбазки от ВМРО в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.
