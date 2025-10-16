Трусовете в кабинета и до какво ще доведат те – предсрочен вот или преформатиране на кабинета коментират политологът проф. Румяна Коларова и Ангел Джамбазки от ВМРО в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова