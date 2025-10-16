Съдът призна за виновен подсъдим мъж, привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжната прокуратура-Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди, съобщиха от обвинението.

В ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в Перник. Пострадалата жена е била транспортирана в болница и приета в безсъзнание. Вследствие на побоя ѝ били причинени увреждания - травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Лечението ѝ продължило до 20 септември 2024 г., когато починала.

Според вещите лица смъртта ѝ се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна младежът за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца "лишаване от свобода" при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

