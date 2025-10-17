Класически концерт, но в светлоотразителни жилетки. по този начин музикантите от Симфоничния оркестър на БНР искаха да протестират срещу ниските заплати. Намерението им обаче беше осуетено от Централния военен клуб, където има забрана за протестни акции.

„Свиря през нощта, за да съм толкова добра, колкото съм, и да мога да изсвиря концерта", споделя Дора Димитрова, помощник-концертмайстор на Симфоничен оркестър - БНР.



Тя е майка на две деца, но работи и на други места, за да може да се издържа.

„Ние всички успяваме някак да имаме нормален стандарт на живот, но работейки на много места”, посочва Дора.



Така е и Мария, която е в оркестъра от 16 години и е водач на фаготова група в Симфоничния оркестър на БНР.



„Нашата основна цел е да поддържаме музикалния звуков архив на България. Ще отнеме много години да се върне качеството, ако ние сега изчезнем. А ние се държим на един косъм”, споделя тя.



Причината са ниските заплати.

Първият цигулар в оркестъра Огнян Вълчев споделя:

„Нетното възнаграждение на артист музикант от Симфоничния оркестър, е 1260 лв. нетно", казва той. А парите стигат за "наем и 300 лева за живот".

За да поиска увеличение поне до средната работна заплата, Симфоничният оркестър е готов за втори път тази вечер да излезе на сцената със светлоотразителни жилетки. Дора разказва, че са получили информация, че има забрана за всякакви протестни действия на територията на Военния клуб.

От Министерството на отбраната потвърдиха за NOVA, че забраната е вписана в заповед на директора на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".



„За първи път имаме подкрепата на ръководството на радиото и на синдикатите. Умоляваме управляващите най-накрая да разрешат нашия проблем. Става въпрос за три милиона лева. Министерството на финансите да не се ослушва, а да даде тези пари”, коментира Огнян.

От финансовото министерство оставиха казуса без коментар.