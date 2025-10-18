-
В настоящия парламент друга формула за управление няма, смята депутатът от ПП
По разчетите на "Продължаваме промяната" преформатиране във властта няма, защото правителството си остава на лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски. Думите са на депутата от ПП Васил Пандов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов. Според него има пълна абдикация на Борисов пред Пеевски, а БСП също са заявили, че са готови на отстъпки.
По темата с председателя на Народното събрание Наталия Киселова депутатът заяви,че от неговата формация отдавна са снели доверието си от нея. "Всеки, който сключи сделка с "Ново начало" падат негова жертва. Тепърва ще се обсъжда дали ще гласуваме за свалянето на председателя на Народното събрание, но подозираме, че се търси председател, който е удобен на Пеевски", каза Пандов.
Мирчев: Политическата криза може да бъде решена, ако Борисов се еманципира от Пеевски
За изборите в Пазарджик депутатът каза, че е имало много белези на организиран вот, а "Продължаваме промяната" не се страхуват от избори. "В настоящия парламент друга формула за управление няма. Имаме ясни принципи кой да е наш съюзник и към момента отговорът е „почти никой”. Нашите два постулата са България да се управлява без корупция, а геополитическа ориентация да е в съгласие с европейските ценности", допълни той.
