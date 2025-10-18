По разчетите на "Продължаваме промяната" преформатиране във властта няма, защото правителството си остава на лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски. Думите са на депутата от ПП Васил Пандов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов. Според него има пълна абдикация на Борисов пред Пеевски, а БСП също са заявили, че са готови на отстъпки.

По темата с председателя на Народното събрание Наталия Киселова депутатът заяви,че от неговата формация отдавна са снели доверието си от нея. "Всеки, който сключи сделка с "Ново начало" падат негова жертва. Тепърва ще се обсъжда дали ще гласуваме за свалянето на председателя на Народното събрание, но подозираме, че се търси председател, който е удобен на Пеевски", каза Пандов.

Мирчев: Политическата криза може да бъде решена, ако Борисов се еманципира от Пеевски

За изборите в Пазарджик депутатът каза, че е имало много белези на организиран вот, а "Продължаваме промяната" не се страхуват от избори. "В настоящия парламент друга формула за управление няма. Имаме ясни принципи кой да е наш съюзник и към момента отговорът е „почти никой”. Нашите два постулата са България да се управлява без корупция, а геополитическа ориентация да е в съгласие с европейските ценности", допълни той.

