Зимният туристически сезон ще бъде съпроводен с повишение на цените на пакетните почивки между 10 и 15%, съобщи председателят на Обединение „Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. В интервю за „Твоят ден“ тя обясни, че това увеличение е традиционно и ежегодно, а не резултат от извънредни обстоятелства.

„Поскъпването е ежегодно и няма нищо по-различно от това, което наблюдаваме през годините. Между 5 и 15% е стандартното увеличение“, каза Илиева. Тя обясни, че туристическата индустрия е силно зависима от глобалните процеси, включително политически събития и природни бедствия, които влияят пряко върху цените.

Зимният туристически сезон: Почивката у нас ще е по-евтина, отколкото в съседни страни

„Туризмът е една от първите индустрии, които страдат при сътресения – било то политически или природни. Освен това инфлацията в Европа, не само у нас, оказва сериозно влияние върху ценовите нива“, допълни тя.

Разнообразие в цените за новогодишните празници

Илиева уточни, че новогодишните пакети са изключително разнообразни и дават възможност на всеки да избере според бюджета си. „Ценовият диапазон започва от 300–400 лв. за автобусни пътувания до съседни държави като Сърбия, Албания, Турция, Гърция и достига до 700–800 лв. за по-дълги престои“, обясни тя.

По-високият клас почивки със самолет – например в Тунис, Египет или Анталия – варират между 1500 и 2000 лв., докато далечните дестинации и круизните пътувания достигат 2500–6000 лв.

„Всичко зависи от желанието на клиента – колко далеч иска да стигне“, поясни Илиева.

Според нея българите все по-често осъзнават ползите от ранните резервации.

„Професионалните пътуващи клиенти знаят кога цените са най-изгодни. За новогодишните празници обаче, след средата на ноември, вече остават малко свободни места. Особено за далечните дестинации клиентите се организират още през лятото“, обясни тя.