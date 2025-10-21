Снимка: БГНЕС
Дебатират Александър Симов и Георги Харизанов
Какво ще бъде бъдещето на правителството на премиера Росен Желязков? Ще успее ли да довърши мандата си, в какъв формат или предстоят предсрочни избори. Темата коментират журналистът Александър Симов и политическият анализатор Георги Харизанов в „Челюсти” по NOVA NEWS.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
