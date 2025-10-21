Снимка: БТА
-
Съдът прекъсна заседанието за гледането на мярката
На 15-годишния, намушкал свой връстник в мол, му прилоша в съда. Поради тази причина заседанието, на което трябваше да се реши дали той да остане в ареста, беше прекъснато. Магистратите прецениха, че момчето трябва да бъде прегледано от лекар и беше извикана линейка, която го откара в "Пирогов".
Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник ан обвиняемия, почина от раните си.
Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.
Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие
При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.
