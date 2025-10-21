Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 15-годишния, който намушка свой връстник в столичен мол. Престъплението беше извършено в неделя вечерта, а момчето почина от раните си.

Съдебното заседание беше прекъснато за кратко, тъй като се търси специалист, който да подпомогне участието на обвиняемия заради проблеми с говора.

Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие

Очаквайте подробности!