Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“.

Организатор и домакин на срещата тази година е ГДБОП. Събитието събра над 270 експерти, представители на правоохранителни органи и частния сектор от цял свят.

Снимка: БГНЕС

Сред важните за интернет потребителите теми по време на двудневния форум са борбата с фалшивите стоки, продавани онлайн и въздействие върху общественото здраве и безопасност – медикаменти, електроника, играчки, козметика, препарати и др.

Очаква се да бъдат отчетени резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, но и щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, както и новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им. Тема на форума е и подобряването на сътрудничество между органите на реда, институциите и частния сектор в борбата с онлайн нарушенията на интелектуалната собственост.

Редактор: Калина Петкова