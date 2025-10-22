Парламентът определи комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

Приемането на решението е необходимо във връзка с изискването на Закона за Сметната палата годишният финансов отчет на институцията да се одитира от независима комисия, чиято численост и състав се определя от Народното събрание.

Сметната палата: Три пъти повече дарения за партиите на изборите през октомври 2024 г.

Определената комисия е единадесетчленна, като в състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори. Председател на комисията е Мартин Димитров от „Продължаваме промяната - Демократична България”. Членовете са: Станислав Иванов от ГЕРБ-СДС, Димо Дренчев от "Възраждане", Елван Гюркаш от „ДПС - Ново начало“, Атанас Атанасов от „БСП - Обединена левица", Мехмед Салим от „Алианс за права и свободи”, Снежанка Траянска от „Има такъв народ", Красимир Манов от "Морал, единство, чест" и Мария Илиева от "Величие", както и двама регистрирани одитори - Асен Китов и Мариан Николов.

Определената комисия следва да изготви доклад, който да представи за разглеждане в Народното събрание в срок от три месеца от датата на започване на работата си, заедно с отчетите за дейността на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.

Редактор: Цветина Петкова