Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Пътният инцидент е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Ямбол.

Автомобилът им е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка напът за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. По случая е образувано досъдебно производство.

Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч

Редактор: Цветина Петкова