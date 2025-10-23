Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам пристигна на официално посещение в България. Визитата е по покана на президента Румен Радев и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Социалистическа република Виетнам.

Радев: България и Виетнам имат потенциал за съвместни научни изследвания

Посещението у нас е част от европейска обиколка на виетнамския лидер. В рамките му се предвижда обявяването на Съвместна декларация за установяване на стратегическо партньорство между България и Виетнам.

