Икономистите Румен Гълъбинов и доц. Косьо Стойчев увериха в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че няма условия за Жанвиденова зима, въпреки песимистичните прогнози на някои специалисти. Според тях обаче трябва да се намалят разходите в бюджета.

Гълъбинов обърна внимание, че в България акцизите върху тютюневите изделия и алкохола остават на ниско ниво в сравнение със средното в Европейския съюз. „След влизането в еврозоната ще трябва да променим скалата на акцизната си политика. Пари за здравеопазване може да има, ако събираме повече акцизи и част от тях насочим към системата“, подчерта той.

Има ли проблем с Държавния бюджет на прага на еврозоната

По отношение на бюджета за следващата година експертите коментираха, че в управляващата коалиция има разнобой – едни настояват за съкращения, други за увеличение на социалните разходи. „Може би назрява моментът, в който реформата в администрацията трябва да се реализира, като се оптимизират разходите чрез освобождаване на хора. Не бихме могли повече да поддържаме тази разширена администрация при нарастващ темп на доходите“, каза доц. Стойчев. Той допълни, че българският бизнес отдавна очаква реакция от публичния сектор и намаляване на административната тежест.

Румен Гълъбинов посочи конкретни данни за ръста на разходите в отделните сектори:

► В образованието – увеличение от 907 млн. лв. за 2025 г. спрямо 2024 г.;

► В здравеопазването – 98 млн. лв. повече, или ръст от 8,2%;

► В отбраната – 633 млн. лв.;

► В полицията и сигурността – над 1,28 млрд. лв.

„Вероятно ще има актуализация на минималната работна заплата, което ще повиши и социалните плащания, и пенсиите. Това е нормално, защото при влизане в еврозоната трябва да продължим да догонваме средните доходи в Европа“, прогнозира той.

В отговор на песимистичните прогнози на Института за пазарна икономика, според които при липса на бюджетни съкращения може да настъпи „Жанвиденова зима“, експертите бяха категорични: „Няма условия за такъв сценарий в България, но трябва да се предприемат мерки за намаляване на темпа на увеличаване на разходите, защото това е вредно за икономиката“, посочи Гълъбинов.

Лъчезар Богданов: Трябва ограничаване на разходите в бюджета, а не да се раздава на всички без ясни цели и реформи

Той предупреди, че прекомерните харчове могат да изчерпят предварително ползите от членството в еврозоната. „България трябва да харчи парите, които успява да генерира сама, от собствената си икономическа структура“, подчерта още той.

Доц. Стойчев акцентира върху бавната и тромава администрация, която според него забавя изпълнението на редица европейски програми. „Един проект понякога отнема 2–3 години, докато се реализира, и до края вече е загубил иновационния си характер. Администрацията трябва да се реформира и да започне да работи по-ефективно, защото капацитетът ѝ е нисък“, коментира той.

В заключение Гълъбинов посочи, че България влиза в еврозоната в стабилна финансова позиция – с бюджетен дефицит от около 3% и дълг под 25% от БВП. „Това е много добра отправна точка. Очаква се ръстът на БВП да бъде над 3% – почти двойно на средния в еврозоната. Имаме шанс да се наредим сред по-развитите икономики, стига да използваме ефективно европейските средства и да оптимизираме разходите“, каза икономистът.

