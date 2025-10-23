България е домакин на най-голямата конференция на Европол, посветена на онлайн престъпленията. Стотици експерти от целия свят обсъждат какви са заплахите – от продажбата на фалшиви стоки – медикаменти, хранителни добавки, козметика и електроника – до незаконното разпространение на музика и филми и финансови измами, както и кражбата на лични данни. Темата коментира киберекспертът Любомир Тулев в "Обедния информационен блок" на NOVA NEWS.

Измамите могат да бъдат разделени на насочени срещу бизнеса и срещу потребителите.

♦ За бизнеса:

• Най-честите киберпрестъпления са т.нар. сменен IBAN. Това е престъпление, при което двама хакери успяват да компрометират пощенската кутия и да сменят IBAN-а при проформа фактурата. По този начин средно по 3-4 компании в България стават жертви на такова престъпление. Сумите са различни – между 1000 до 17 млн. лв.

• Друго престъпление е т.нар. искане на откуп. При него хакери криптират информацията на компютрите на различни бизнеси, които са потърпевши, и искат откуп, за да бъдат отключени данните.

♦ За потребителите:

Най-голямата заплаха е свързана с атаките от т.нар. социално инженерство, например – фишинг имейли, може да бъдат комбинирани със SMS, гласови обаждания, дийпфейк видеа и гласови записи на известни личности.

Тулев каза още, че хакерите стават по-добри, а потребителите все още не са така добре обучени.

♦ Препоръките на експерта:

• Ако потребител получи мейл, който го информира за спечелена награда, да си зададе реторичния въпрос дали наистина е участвал в такава томбола и как е възможно да печели, без да участва.

• Да следим откъде идва имейла. Ако се твърди, че той идва от онлайн магазин с определено име, а в същото време домейнът – името в url - е тотално различно – говори за измама. Трябва да сме сигурни, че сме на правилния уебсайт – можем да проверим точно url.

• При онлайн покупка плащането да се извършва с онлайн плащане.

• При онлайн плащане – да се използват предплатени виртуални дебитни карти, захранени с определена сума. По този начин дори да бъде компрометиран платежният инструмент, хакерът би взел точно толкова, колкото има в картата и няма да може да източи цялата банкова сметка.

• Да внимаваме какви пароли използваме.

