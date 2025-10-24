От страна мисля, че това, че се е случило точно тази седмица, не е нещо, което бихме могли да предвидим. Но дълго време се говори за такава възможност – за налагане на санкции. Те се обсъждат от няколко месеца заради бурната геополитическа обстановка. Така че, поне на първо приближение, това, че има някаква реакция, макар че не знаем по същество какво ще бъде решено, може би е добър знак за вземане на мерки. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA News социологът Марчела Абрашева, коментирайки наложените санкции на руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ и как това ще се отрази на страната ни.

По думите ѝ проблемът се политизира твърде много със спешните промени в парламента около законите – как може да бъде продаден или да не бъде продаден „Лукойл“."Така че аз бих разделила политическите неща, които ще ни бъдат казани около тази история, от чисто управленския въпрос – може ли по някакъв начин да бъде предотвратен икономически шок, свързан със санкциите около компанията. Доколкото ми е известно, има срокове, има какво да се направи, има алтернативи. Би било полезно за всички нас в някакъв момент да чуем такива практически неща, вместо политиканстване около това по какъв начин и на кого трябва да бъде продаден „Лукойл“, подчерта тя.

Абрашева коментира и словесния и физически сблъсък в пленарната зала между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” по време на обсъждането на промените в Закона за насърчаване на инвестициите. "По общо признание на политическите сили, поне на тези, които не са част от управляващото мнозинство, става дума за бързо внесена поправка, която не е обсъждана. Тя има за цел да промени досега съществуващия механизъм, в който няколко институции решават какво да бъде правено с „Лукойл“ . Сега всичко ще става само с волята на ДАНС. Това смущава политическите сили и вероятно е справедливо", заяви тя.

Според нея обаче "непонятно е бързането". А дори и да е понятно бързането - посоката му предполага широко консултиране около решение на този, очевидно, въпрос от национален интерес, който имаме с „Лукойл“. "Подобно е положението не само с горивата, а и въобще с онези системи в икономиката, от които всички зависим – вода, електричество, горива и други елементи на инфраструктурата. Защо не и интернет, и съобщенията, които влизат в кръвоносната система на икономиката и обществото изобщо?", попита Абрашева.

Относно собствеността на рафинерията и придобиването на дялове от нея социологът подчерта, че "е нужно експертно мнение". "Не претендирам, че съм специалист. Но, доколкото ми е известно- не става дума толкова за собствеността, колкото за това какъв тип петрол се използва – т.е. би могло да има алтернативи. Второ, притеснителен е моментът, че цялото това бързане и настояване собствеността, ако ще бъде променяна, да се решава в доста тесен кръг от управляващите, без това да бъде обект на възможност за участие, санкция или вето от страна на другите политически сили в парламента. Принципно това е притеснително", категорична е тя.

Социологът посочи, че въпросът със санкциите е доколко те са налагани и доколко се спазват. Това е 19-ият пакет санкции около „Лукойл“. "Така че проблемът е многопластов. Единственото, на което можем да се надяваме, е – от една страна – да има реакция, която да предотвратява икономически шок, а от друга – кризата не може да бъде причина да се вземат прибързани, едностранни и обслужващи не нашите национални интереси решения около собствеността на „Лукойл“. Едно е той да бъде продаден на американски или европейски инвеститор. Друго е да бъде продаден на инвеститор, чиято собственост се оказва дълбоко скрита – българска или друга", категорична е Абрашева.

Според нея опозицията не би предизвикала политическа криза или паника по темата за потенциална опасност от криза с горивата. "Много е важно как правителството ще отиграе тази ситуация, но също толкова важно е всички заедно как ще реагираме, така че да не предизвикаме паническо поведение у хората. Нека припомним, че през лятото, заради голямото говорене около цените и инфлацията, хората започнаха да реагират сякаш кризата вече е факт. И тя наистина стана факт. Надявам се този път да не се предизвика паника с опашки по бензиностанциите преди Нова година", изрази надежда Абрашева.

