Ваксината срещу варицела е на път да стане задължителна. Министерството на здравеопазването обмисля включването ѝ в имунизационния календар на децата. От ведомството планират и друга промяна - възможност за безплатна имунизация на бременни срещу RSV - това е вирусът, който причинява тежка кашлица при новородени.

С въвеждането на задължителна ваксина срещу варицела, ще бъдат обхванати всички деца, родени през 2025 г. За тези, родени преди това, ваксината ще остане по желание на родителите. По информация на здравното министерство интересът към ваксината нараства през годините, и от началото на 2025 г. у нас са поставени над 8000 дози. Най-честата заразна болест в страната е именно тази. Годишно боледуват между 300 и 500 души на 100 хиляди население или между 23 и 38 хиляди заболели общо.



И още - с промените в Наредбата за ваксинация е предвидено министерството да поеме разходите по още една ваксина - тази срещу респираторно синцитиалния вирус. Тя ще е по желание и ще бъде безплатна за бременните.

Кои ваксини са безплатни у нас

Ирина е довела 7-годишната си дъщеря за противогрипна ваксина. Но и двете ѝ деца са имунизирани и срещу варицела.

"Предпочитам да ги ваксинирам и да им спестя цялата мъка от тежко боледуване - с обриви, температура и така нататък. Дори в пика на карантината си в групата в детската градина и не се разболяха", твърди Ирина Гоцева.



"Oт средата на 2018 имаме ваксина за варицела и тя се поставя активно", твърди д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар.



"Имаме данни, че в големите градове процентът на маййките, поставили ваксина на децата си, достига 8-10%. Което показва наистина засилен интерес. Варицелата е най-разпространеното инфекциозно заболяване в България. Тя формира 52% от всички заразни болести при децата", посочва доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.



Лекарите подкрепят включването на ваксината в календара и осигуряването на безплатна имунизация на бременни срещу респираторно синцитиалния вирус. Той може да е изключително опасен при бебета.